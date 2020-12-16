اتحاد الكرة يتحمل تكاليف مسحة كورونا الإضافية لمنتخب الشباب

ظهرت نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة والتي اجريت عقب العودة من ستاد الملعب التونسي والتي اكدت استمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 آخرون، وبالنسبة للجهاز الفني والإداري مازال ربيع ياسين المصاب الوحيد بكورونا.

وأجريت المسحة على حساب الاتحاد المصري لكرة القدم، وتم استدعاء احمد حسام مدافع الجونة ومصطفي ميسي لاعب خط وسط سيراميكا ومن المنتظر وصولهم غدا للانضمام لشباب الفراعنة الذي يستعد لمواجهة تونس الجمعة علي ستاد رادس.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف

اعتبار المنتخب الوطني للشباب منسحبا أمام منتخب ليبيا بعدما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء بين المنتخبين ضمن بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا العام المقبل.

واحتسب كاف اللقاء لصالح منتخب ليبيا بعدما أصيب عدد كبير من لاعبي منتخب الشباب وربيع ياسين المدير الفنى بفيروس كورونا.

وجهز الجهاز الفني لمنتخب الشباب، قائمة اللاعبين الجاهزين، لحسم أمر المباراة سواء بوجود عدد كافي

من اللاعبين لإقامة اللقاء أو عدم إقامته، حيث تم تأجيل المباراة لمدة نصف ساعة، لحين اتخاذ كاف القرار النهائي الخاص بالمباراة.

أكد وليد ماهر، المتحدث الإعلامي لمنتخب الشباب، تحت 20 عامًا، أن حالة ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب جيدة، ولا صحة لحجزه في إحدى المستشفيات بتونس.

وقال ماهر، في تصريحات رسمية: "انتقل ربيع ياسين، إلى المستشفي لإجراء بعض الفحوصات، بجانب أشعة على الصدر، ليس للحجز بالمستشفي، فهو بحالة جيدة للغاية، ولا يعاني من أعراض كورونا".

وأصيب ياسين بفيروس كورونا، خلال تواجده في تونس، لقيادة شباب الفراعنة، في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب، المقرر إقامتهما بموريتانيا عام 2021.