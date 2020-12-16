سيد عبدالحفيظ يكشف حقيقة رفع اسم أجايي من قائمة الأهلي

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد عن رفع اسم جونيور أجايي من قائمة الفريق بعد تعرضه للإصابة.
وأعلن النادي الأهلي منذ أيام غياب جونيور أجايي لمدة تقترب من 3 أشهربسبب الإصابة.
وقال عبدالحفيظ خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة ام بي سي مصر، " ما تردد عن رفع اسم اجايي غير صحيح والقرار في المقام
وأضاف " أجايي يخضع لعدد من الفحوصات والتحاليل وتم عرضها على أطباء من ألمانيا وأسبانيا من أجل الاطمئنان على اللاعب".
يذكر أن النادي الأهلي يلتقي مع نظيره غزل المحلة يوم الجمعة المقبل في ثان جولات الدوري الممتاز.
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