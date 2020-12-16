أسامة نبيه: الزمالك يمتلك فريق مميز وفرصه أقوى من بيراميدز

أشاد أسامة نبيه نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لنادي زد، بفريق الزمالك حاليا وإمكانياتهم.

وقال نبيه فى تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك:" الزمالك يحتاج التعاقد دفندر فى ظل عودة محمود عبدالعزيز من إصابة الرباط الصليبي"

واضاف، أن مستوي طارق حامد أجبر كوبر لضمه لمنتخب مصر وأصبح من العناصر الاساسية للمنتخب رغم أن كان خارج حسابات المنتخب فى ذلك التوقيت ولكن نجح فى حجز مكان اساسي للمنتخب.

أكد أسامة نبيه نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لنادي زد، ان مباراة الزمالك وبيراميدز

يوم الخميس المقبل بالدوري صعبة.

وقال نبيه فى تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك:" مباراة الزمالك وبيراميدز صعبة ولكن حظوظ الابيض أقوي للفوز بالمباراة.

أكد نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لنادي زد، أنه فريقه كان موفق في مباراته أمام الزمالك فى كأس مصر رغم خروجنا من الكأس أمام الأبيض.

وقال نبيه فى تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك: " كنت أدرب لاعبي زد على الواقفة فى الملعب قبل مواجهة الزمالك بالاضافة الى ان

اللاعبين كان لديهم إصرار علي تقديم مباراة قوية أمام الزمالك.

أكد أسامة نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لنادي زد، أنه قال لكوبر المدير الفني السابق للمنتخب إذا قررت الرحيل عن المنتخب يجب ان ترحل وانت حققت انجاز للمنتخب.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك:" قولت بالحرف لكوبر لو حصلنا على بطولة أمم أفريقيا يجب ان نرحل ونحن فائزين ببطولة " مشيرا إلي أن كوير اندهش وقتها من كلامي .

وتابع، طالبت من كوبر بالرحيل بعد إنجاز التأهل لكأس العالمأكد أسامة نبيه نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لنادي زد، ان مباراة الزمالك وبيراميدز

يوم الخميس المقبل بالدوري صعبة.