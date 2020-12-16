ريال مدريد يتخطى أتلتيك بيلباو ويقترب بثقة من الصدارة

تخطى ريال مدريد عقبة ضيفه أتلتيك بيلباو 3-1 ضمن المرحلة 19 من الدوري الإسباني الثلاثاء.



وسجل ريال مدريد أولاً عبر الألماني توني كروس 45+2، فيما عادل في الشوط الثاني للفريق الباسكي أندير كابا 52. قبل أن يحرز كريم بنزيمة التقدم للملكي مرة جديدة 74. ثم عاد الفرنسي ليوقّع الهدف الثالث 90+3.



وكان لاعب بيلباو راؤول غارسيا تعرض للطرد بعد نيله الإنذار الثاني مبكراً في الدقيقة 13.



وبهذا الفوز رفع فريق المدرب زين الدين زيدان رصيده إلى 26 نقطة وهو ذات رصيد ريال سوسيسيداد الذي يقابل برشلونة الأربعاء.



وتابع ريال مدريد صحوته في الآونة الاخيرة، فبعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، نجح في الفوز في مباراته الحاسمة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بثنائية الفرنسي بنزيمة، قبل أن يلحق بأتلتيكو أول خسارة له هذا الموسم بالفوز عليه بهدفين نظيفين أيضاً في دربي العاصمة الإسبانية.



في المقابل، يمر بلباو بفترة سيئة بعد أن فشل في تحقيق الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري.



أجرى مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان تعديلاً وحيداً على التشكيلة التي خاضت الدربي وخرجت فائزة على اتلتيكو مدريد 2-0 الأسبوع الماضي حيث شارك لاعب الوسط الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي بدلاً من البرازيلي كاسيميرو الموقوف.



وتلقى أتلتيك بلباو ضربة مبكرة بطرد قائده راوول غارسيا بعد مرور أقل من ربع ساعة إثر تلقيه البطاقة الصفراء الثانية بعد عرقلته الألماني توني كروس ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين. وهي المرة الرابعة التي يطرد فيها غارسيا في مسيرته والأولى منذ موسم 2011-2012.



وأضاع البرازيلي فينيسيوس جونيور فرصة ذهبية عندما وصلته الكرة امام المرمى لكن حارس أتلتيك بلباو اوناي سيمون وقف أمامه بالمرصاد (44). بيد أن الفريق الملكي انهى الشوط الأول متقدما بعد تمريرة متقنة من فينيسيوس باتجاه كروس فأطلقها الأخير من مشارف المنطقة داخل الشباك في الوقت بدل الضائع.



ونجح الفريق الباسكي في إدراك التعادل عبر كابا الذي تلقى كرة داخل المنطقة فسددها تصدى لها حارس ريال البلجيكي تيبو كورتوا من دون ان يلتقط الكرة، ليتابعها كابا في الشباك (52).



ورد ريال بهدف لفينيسيوس لكن الحكم لم يحستبه بداعي التسلل (53).



وتمكن بنزيمة من تسجيل هدف التقدم من كرة رأسية عندما استثمر كرة عرضية من داني كارفاخال (74). وكاد ريال مدريد يضيف الهدف الثالث لكن إيسكو الذي نزل منتصف الشوط الثاني تعثر قبل أن يسدد باتجاه المرمى من مسافة قريبة (88).



وتدخل كورتوا ببراعة لانقاذ مرماه من هدف أكيد عندما تصدى لمحاولة ميكل فيسغا قبل أن يشن فريقه هجمة مرتدة سريعة أسفرت عن الهدف الثالث عن طريق بنزيمة في الوقت بدل الضائع. والهدف هو السادس لبنزيمة في الدوري هذا الموسم.

المصدر: بي إن سبورت