شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن موقفه من عودة حسين الشحات إلى العين الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فكرة الاستغناء عن حسين الشحات لأي نادي غير مقبولة في الفترة الحالية.
وأضاف عبدالحفيظ في مداخلة هاتفية ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر، أن النادي لن يفرط في اللاعب قائلا: «حسين في حتة تانية ولن نفرط فيه، مشيرا إلى أن اللاعب سينتظم في التدريبات خلال خمسة أيام».
يأتي هذا في ظل الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة عن دخوله في صفقة تبادلية مع نادي العين الإماراتي وانتقال المهاجم الكونغولي لابا كودجا إلى الأهلي، وهو ما نفاه عبدالحفيظ.
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