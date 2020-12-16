شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة منتخب الشباب : سنخوض مباراة تونس الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور جمال محمد غلي رئيس بعثة المنتهبي الوطني للشباب استمرار ايجابيه 14 لاعباً بفيرس كورونا بجانب ربيع ياسين المدير الفني وقال في مداخله ببرنامج «مساء أون» مع مدحت شلبي: «هناك لاعبان جديدان سينضمان لصفوف البعثة لتعويض غياب اللاعبين». و تابع:«هناك 14 لاعب سلبي بجانب اللاعبان المقرر ضمهما لخوض مباراة تونس الجمعة المقبل، واللاعبان سيغادرات القاهرة الخميس وسيلحق بمباراة تونس قبلها ب24 ساعة». الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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