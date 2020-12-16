شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتجه للإسماعيلية لدخول معسكر مغلق استعدادًا للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجه فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار اليوم الأربعاء لمدينة الإسماعيلية لدخول معسكر مغلق هناك استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى والمقرر لها الخامسة مساء غدٍ الخميس على استاد الإسماعيلية بالجولة الثانية لمسابقة الدوري العام، عقد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى اجتماعًا مع لاعبيه لشرح أخطاء مباراة سيراميكا بالجولة الأولى للدوري التى خسرها الإنتاج مطالباً إياهم بضرورة نسيان هذه المباراة والتفكير فى مواجهة الإسماعيلى لحصد النقاط الثلاث للمرة الاولى هذا الموسم مشددًا على أن الفوز سوف يمنح الفريق دفعة معنوية هائلة ويزيل الضغوط عن كاهلهم لاسيما أمام منافس قوى على ملعبه، وشدد مختار على لاعبيه رفضه التام أي تقصير من أي لاعب خلال المرحلة المقبلة مؤكداً أن الإستبعاد من التشكيل سيكون مصير المتهاونين في أرض الملعب.

وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة سيراميكا التى خاضها مساء السبت على ستاد الاهلى والسلام بالجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز، وخسرها بهدفين دون رد.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.