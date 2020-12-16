شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو منتخب الشباب يؤكدون قدرتهم في استكمال البطولة ويشكرون وزير الشباب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على فيديو للاعبى منتخب الشباب المتواجدين حاليًا فى تونس قبل عودتهم الى مصر، يؤكدون فيه قدراتهم على إكمال تصفيات أفريقيا والمؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تقام فى موريتانيا .

ويظهر فى الفيديو العربى بدر وضياء فرج وأحمد عيد ومشاري متولى وغيرهم يطمئنون فيه الجماهير على قدراتهم على التأهل للبطولة.

ووجه لاعبى المنتخب الشكر الى وزير الشباب والرياضة على سرعة التصرف وإلغاء قرار إرسال طائرة خاصة لعودة المنتخب بعد إصابات كورونا.