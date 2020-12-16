شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الاتحاد السكندرى الصاعد ومنتخب الشباب يعلن إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد الغنى محمد، لاعب الاتحاد السكندرى الصاعد والمتواجد حاليا مع بعثة المنتخب الوطنى للشباب فى تونس، عن إصابته بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك: "شكرا لكل الناس اللى سألت عليا، أنا الحمد لله بخير، لسه إيجابى الحمد لله، مش حاسس بأى أعراض وإن شاء الله خير".





فيما حرص نادى الاتحاد السكندرى، على مؤازرة اللاعب بعد الإصابة، وقالت صفحة زعيم الثغر على فيسبوك: "خالص تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للاعبنا عبد الغنى محمد، المتواجد حالياً مع بعثة منتخب مصر للشباب فى تونس، لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021".





من ناحية أخرى، قرر أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إلغاء القرار بعودة لاعبى منتخب الشباب المشاركين بدورة شمال أفريقيا بتونس بعد إصابة 17 لاعبًا بالإضافة إلى ربيع ياسين بفيروس كورونا قبل خوضهم للمباراة الأولى اليوم أمام نظيره الليبى، التى احتسبها الاتحاد الأفريقى لصالح المنافس بنتيجة 3 / 0 بالانسحاب.

كان لاعبو منتخب الشباب قد قاموا بنشر عدد من الفيديوهات خلال تواجدهم بغرفهم فى فندق الإقامة بتونس يؤكدون فيها على تمسكهم بالبقاء على أمل شفاء أكبر عدد منهم والاستمرار للعب باقى المباريات والتأهل لكأس الأمم الأفريقية المقبلة بموريتانيا المؤهلة لكأس العالم.

وكشف جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، والمشرف على منتخب الشباب، عن أن لاعبى منتخب الشباب دخلوا فى نوبة بكاء خلال تواجدهم أمام الملعب الخاص بمباراة ليبيا فى الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2021 بموريتانيا من أجل خوض اللقاء بعد رفض الاتحاد الافريقى إقامة المباراة بداعى وجود نقص عددى فى قائمة المنتخب بسبب إصابات كورونا.

أضاف جمال محمد على: "لائحة الاتحاد الافريقى تنص على انه لابد أن يكون هناك 15 لاعبا ومنتخب مصر الان 14 لاعبا فقط وهذا مخالف للائحة"، وأن اللاعبين متمسكين باستكمال البطولة ويمتلكون روح معنوية عاليا ويرغبون فى الاستمرار والمشاركة فى بطولة افريقيا، متابعًا: "الشباب عايزين يشاركوا حتى لو هيلاعبوا بـ10 لاعبين وناقصين".

وتابع: "فى روح وطنية عالية وفى لاعبين كانت بتعيط عشان نفسها تشارك فى مباراة ليبيا، ولحد ما عدى وقت النص ساعة تم تطبيق اللائحة وشكرت القائمين على الكاف والاتحاد، وحاولنا نهدى اللاعبين"، لافتا إلى أن هناك لجنة طبية ستجرى مسحة لكل البعثة وفى فريق طبى عملى مسحة لكل البعثة وينتظرون النتيجة.