شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: تصميم اللاعبين أمر إيجابى ومنتظرين نتيجة المسحة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن تصميم لاعبى منتخب الشباب على استكمال بطولة شمال أفريقيا أمر إيجابى، وكل الاحتمال واردة ومنتظرين المسحة الجديدة.

وقال أشرف صبحى فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "بدأنا تجميع منتخب الشباب من سنتين وزاد العمل عليه من 6 شهور، وكابتن ربيع ياسين لما بيمسك أى منتخب بيعمل كل حاجة تربويًا وفنيًا، وطلب من اتحاد الكرة أن يسافر إلى تونس بدرى شويه للاستعداد للبطولة والاندماج فى أجواء البطولة".

وأضاف وزير الرياضة: "الأزمة بدأت من امبارح والتدخل من جانبنا فكان لازم وضع اعتبار لكل الجوانب للأزمة، وتواصلت مع وزير الرياضة فى تونس وتواصلت مع عمرو الجناينى، كما تواصلت مع سكرتير الاتحاد الأفريقى لبحث كيفية مواجهة هذه الأزمة".

وتابع أشرف صبحى: "في فرق بين دورى أبطال أفريقيا وبين الدورة لأن الدورة مجموعة من المباريات فى توقيت محدد وهناك لائحة تحكم البطولة فلا ينفع تأجيل المباراة مع كورونا".

وأوضح وزير الرياضة: "جهزنا طائرة وولادنا ممكن نجيبهم فى أى وقت واطمئنانا عليهم، وربيع ياسين فى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات لأنه يعانى أيضا من السكر وهو بخير، ومتابعين كل كبيرة وصغيرة وروح اللاعبين كبيرة جدا ومتمسكين بالاستمرار ودى حاجة إيجابية والحماس طاغى على اللاعبين غير المصابين بكورونا وتم عزلهم بعيدا عن المصابين".

وأضاف وزير الرياضة: "المنتخب سافر تونس وكل عينات وجهازهم والإداريين، وكل الأمور متاحة حاليا بسفر اثنين إلى تونس والانضمام للمنتخب ومنتظرين المسحة الثانية على كل اللاعبين للمشاركة فى المباراة المقبلة، وتعادل الجزائر وتونس منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لاستكمال البطولة".

وتابع أشرف صبحى: "اعتبار المنتخب خاسرا أمام ليبيا جاء وفقا للائحة الاتحاد الأفريقي، ووجود 14 لاعبا غير مصاب وسفر لاعبين للالتحاق بالبعثة قد يمكن المنتخب من استكمال التصفيات، الذى متوقف على ظهور عينات المسحة الجديد للاعبين المصابين، بالإضافة إلى اللاعبين اللذين سيتم سفرهم بعدما عملوا مسحة ومنتظرين نتيجة المسحة للحاق بالمنتخب فى تونس".

وأضاف: روح أولادنا عالية جدا وكل ما يشغلنا سلامتهم، وما حدث "قدر" ولابد أن ندرك أننا نواجه جائحة عالمية، وكل اللاعبين مثل مصطفى ابنى ومش عيب أن ابنى يكون لاعب كورة متميز ويمثل منتخب مصر".

واختتم وزير الرياضة: "معاناة الكابتن ربيع ياسيم من من مرض السكر وراء رغبته في العودة بعد إصابته بفيروس كورونا".