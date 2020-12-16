شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: أنهينا إجراءات سفر أحمد حسام ومصطفى سعد مع المنتخب إلى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية أنهت كل الإجراءات الخاصة بسفر الثنائى أحمد حسام لاعب الجونة ومصطفى سعد لاعب سيراميكا إلى تونس للانضمام لمنتخب الشباب واستكمال البطولة.

وقال وليد العطار في مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "نتواصل بشكل مستمر مع بعثة المنتخب ، ونتيجة المسحة الجديدة للاعبين المصابين تظهر في الساعات الأولى من صباح الأربعاء".

وأضاف وليد العطار: "اتخذنا كل الإجراءات الخاصة بسفر الثنائى للسفر إلى تونس يوم الخميس، ونأمل استكمال قوام المنتخب قبل مواجهة تونس يوم الجمعة".

وتابع: تواصلنا مع سكرتير الكاف ولجنة المسابقات في محاولة لتأجيل مواجهة ليبيا، ولكن تم الرفض، وكنا في حاجة لظهور عينة سلبية واحدة حتى يستطيع المنتخب خوض لقاء ليبيا، واتفقنا مع الاتحاد الأفريقي في حالة عدم استكمال العدد المطلوب لخوض المباراة أن نتعامل على أن الظروف منعتنا وليس منسحبين، لذلك لن تتعرض مصر لأى عقوبات".

وأوضح وليد العطار: "تم إرسال اللائحة الجديدة للاتحاد الدولى اليوم بعد ترجمتها".