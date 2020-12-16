عصام الحضرى يدعم لاعبى منتخب الشباب: ربنا يحفظكم وإحنا كلنا فى ضهركم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، على دعم لاعبى المنتخب الوطنى للشباب، خلال مشاركتهم بدورة شمال إفريقيا فى تونس بعد إصابة 17 لاعبًا بالإضافة إلى ربيع ياسين بفيروس كورونا قبل خوضهم للمباراة الأولى أمام نظيره الليبى، التى احتسبها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" لصالح المنافس بنتيجة 3 / 0 بالانسحاب.

وكتب الحضرى، عبر حسابه على تويتر: "ألف مليون سلامة لرجالة منتخب الشباب، ربنا يحفظكم ويقومكم بالسلامة، وإحنا كلنا فى ضهركم وبندعمكم وبالتوفيق لكم ان شاء الله"



الحضرى

كان لاعبو منتخب الشباب قد قاموا بنشر عدد من الفيديوهات خلال تواجدهم بغرفهم فى فندق الإقامة بتونس يؤكدون فيها على تمسكهم بالبقاء على أمل شفاء أكبر عدد منهم والاستمرار للعب باقى المباريات والتأهل لكأس الأمم الأفريقية المقبلة بموريتانيا المؤهلة لكأس العالم .

وكشف جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، والمشرف على منتخب الشباب، عن أن لاعبي منتخب الشباب دخلوا في نوبة بكاء خلال تواجدهم أمام الملعب الخاص بمباراة ليبيا في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2021 بموريتانيا من أجل خوض اللقاء بعد رفض الاتحاد الافريقي إقامة المباراة بداعي وجود نقص عددي في قائمة المنتخب بسبب إصابات كورونا.

وأضاف جمال محمد على: "لائحة الاتحاد الافريقى تنص علي انه لابد أن يكون هناك 15 لاعبا ومنتخب مصر الان 14 لاعبا فقط وهذا مخالف للائحة"، وأن اللاعبين متمسكين باستكمال البطولة ويمتلكون روح معنوية عاليا ويرغبون في الاستمرار والمشاركة في بطولة افريقيا، متابعًا: "الشباب عايزين يشاركوا حتى لو هيلاعبوا بـ10 لاعبين وناقصين".