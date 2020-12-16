شكرا لقرائتكم خبر عن الجنايني: عدم رضا الأهلى والزمالك على أداء اللجنة الخماسية يعد نجاحا لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد عمرو الجناينى رئيس الجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على أنه لم يحدث أن تدخل محمد فضل لدخول جمهور للأهلى فى نهائى افريقيا، وهذا الكلام عارى تماما من الصحة والاجتهادات والفتاوى كثيرة ومحمد فضل لم يكن مسئولا عن دخول الجمهور فى نهائى أفريقيا.

قال خلال تصريحات لبرنامج "مساء أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "موضوع أن الأهلى مش عاجبه والزمالك مش عاجبه أداء اللجنة الخماسية منذ تولى المهمة ده معناه إنى ناجح جدا".

وكشف: "الدوى المصرى مكنش ليه شعار منذ عام 1948 وده بيعلى قيمة المنتج المصرى ومكنش ليه شعار غير شعار اتحاد الكرة ولوجو الدورى سيكون موجودا فى الملاعب من اليوم الأربعاء وتأخير ظهوره مشكلة تقنية بين التلفزيون والشركة الراعية".

أردف: "نحن البلد الوحيدة فى العالم اللى كملت الدورى فى الأربع درجات بعد جائحة كورونا"، مضيفا: "خفضنا عدد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة من 235 إلى 104 ولكن 96 ناديا هم من كان لهم حق حضور الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وكل من حضر الاجتماع قال عمرنا ما شوفنا جمعية عمومية زى كده، ووصلنا إلى عدد 34 للجمعية العمومية بناء على رغبة الجمعية العمومية".

تابع: "فيفا قالنا الجو مش ديمقراطى فى الجمعية العمومية قبل قدوم اللجنة الخماسية وحرصنا على منحهم الفرصة لمشاهد الجو الديمقراطى فى الجمعية العمومية".