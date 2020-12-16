شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى ينهى استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الأربعاء فريق الإسماعيلى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو استعداداته لمواجهة الانتاج الحربى المقرر لها الخامسة مساء غدٍ الخميس على استاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يدخل معسكراً مغلقاً بفندق النادى استعداداً للمباراة التى يتطلع لحصد نقاطها ليحقق فوزه الأول هذا الموسم بعد التعادل السلبى مع المصرى البورسعيدى فى الجولة الأولى للمسابقة على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويستعيد فريق الإسماعيلى في مواجهة الإنتاج الحربى جهود الثنائى محمد مخلوف ومحمد عمار اللذين غابا عن مواجهة المصرى البورسعيدى حيث حصل مخلوف على الإنذار الثالث فى آخر مباريات الدورى عن الموسم الماضى، بينما نال عمار البطاقة الحمراء.

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال الميركاتو الصيفى وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

ووصف البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للاسماعيلى اداء لاعبيه بالقتالى فى أعقاب التعادل أمام المصرى، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية بمسابقة الدورى المحلى، وأضاف فى تصريحات عقب المباراة :”راضٍ بنسبة كبير عن الروح التى قدمها الفريق فى مواجهة فريق مميز يضم لاعبين على مستوى عال”.

واتبع حديثه: "ينقصنا شىء واحد هو الانسجام والتفاهم بين العناصر الجديدة مع الحالية وهو ما سيحدث مع توالى المباريات من أجل الوصول للصورة الكاملة".

وبسؤاله عن الصفقات الجديد أجاب المدرب البرازيلى :”الصفقات جيدة وقادرة على صنع الفارق بشرط وصولهم للمستوى الفنى المنتظر”، واختتم حديثه :”اشكر كل اللاعبين نحن لانزال فى البداية، وهدفنا حصد مركز مميز يليق باسم وجماهيرية النادى”.