شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: حظوظ الزمالك أقوى من بيراميدز.. ونصحت كوبر بالرحيل بعد الإنجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أسامة نبيه نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لنادي زد، بإمكانيات لاعبى الفريق الأبيض حاليًا، مؤكدًا فى تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامى طارق يحيى: "الزمالك يحتاج التعاقد مع دفندر فى ظل عودة محمود عبدالعزيز من إصابة الرباط الصليبي".

واضاف نبيه، أن مستوى طارق حامد أجبر هيكتور كوبر لضمه لمنتخب مصر وأصبح من العناصر الأساسية للمنتخب، رغم أنه كان خارج حسابات المنتخب فى ذلك التوقيت إلا إنه نجح فى حجز مكان أساسي للمنتخب.

وكشف أسامة نبيه، عن نصيحته للأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب، موضحًا أنه نصحه بالرحيل عقب تحقيق إنجاز التأهل لكأس العالم، مضيفًا: "قولت بالحرف لكوبر لو حصلنا على بطولة أمم أفريقيا يجب أن نرحل ونحن فائزين ببطولة لكنه اندهش وقتها من كلامي".