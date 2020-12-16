شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد علي: سعيد بحماسة لاعبى منتخب الشباب وإصرارهم على الاستمرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد كرة القدم، والمشرف على منتخب الشباب، إن هناك اتصالات من اتحاد الكرة المصري مع الاتحاد الأفريقي لمتابعة موقف منتخب مصر للشباب من الاستمرار في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة cbc، تقديم عمرو خليل وريهام إبراهيم: "الاتحاد الأفريقي أصر على تطبيق اللائحة واعتبر منتخب الشباب منسحبا، ونحن في انتظار نتيجة المسحة الأخيرة التي تم إجراؤها لاتخاذ القرار النهائي بشأن منتخب الشباب".

وتابع: "سعيد بحماسة لاعبي منتخب الشباب وإصرارهم على الاستمرار في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا"، مضيفا: "تحدثنا عن تأجيل المباراة مع الاتحاد الأفريقي ولكنه أصر على موقفه".

وقرر أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إلغاء القرار بعودة لاعبى منتخب الشباب المشاركين بدورة شمال أفريقيا بتونس بعد إصابة 17 لاعبًا بالإضافة إلى ربيع ياسين بفيروس كورونا قبل خوضهم للمباراة الأولى اليوم أمام نظيره الليبى والتى احتسبها الاتحاد الأفريقى لصالح المنافس بنتيجة 3 / 0 بالإنسحاب .

كان لاعبو منتخب الشباب قد قاموا بنشر عدد من الفيديوهات خلال تواجدهم بغرفهم فى فندق الإقامة بتونس يؤكدون فيها على تمسكهم بالبقاء على أمل شفاء أكبر عدد منهم والاستمرار للعب باقى المباريات والتأهل لكأس الأمم الأفريقية المقبلة بموريتانيا المؤهلة لكأس العالم .

وكشف جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، والمشرف على منتخب الشباب، عن أن لاعبي منتخب الشباب دخلوا في نوبة بكاء خلال تواجدهم أمام الملعب الخاص بمباراة ليبيا في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2021 بموريتانيا من أجل خوض اللقاء بعد رفض الاتحاد الافريقي إقامة المباراة بداعي وجود نقص عددي في قائمة المنتخب بسبب إصابات كورونا.

أضاف جمال محمد علي: "لائحة الاتحاد الافريقى تنص علي انه لابد أن يكون هناك 15 لاعبا ومنتخب مصر الان 14 لاعبا فقط وهذا مخالف للائحة"، وأن اللاعبين متمسكين باستكمال البطولة ويمتلكون روح معنوية عاليا ويرغبون في الاستمرار والمشاركة في بطولة افريقيا، متابعًا: "الشباب عايزين يشاركوا حتى لو هيلاعبوا بـ10 لاعبين وناقصين".

وتابع: "فى روح وطنية عالية وفى لاعبين كانت بتعيط عشان نفسها تشارك في مباراة ليبيا، ولحد ما عدى وقت النص ساعة تم تطبيق اللائحة وشكرت القائمين على الكاف والاتحاد، وحاولنا نهدى اللاعبين"، لافتا إلى أن هناك لجنة طبية ستجرى مسحة لكل البعثة وفى فريق طبي عملى مسحة لكل البعثة وينتظرون النتيجة.