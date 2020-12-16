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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 / 12 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الاربعاء الموافق  16 / 12 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة أسوان وطلائع الجيش على استاد السكة الحديد ومباراة سيراميكا مع البنك الأهلى على استاد السويس الجديد ومباراة وادى دجلة والمقاولون العرب على استاد الأهلى والسلام في افتتاح مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62 .

موعد مباراة أسوان وطلائع الجيش

تقام مباراة أسوان وطلائع الجيش في الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على استاد السكة الحديد في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها تماسيح النيل بمعنويات مرتفعة بعد أن فاز في الجولة الأولى للمسابقة على إنبى بهدف دون رد فيما تعادل الطلائع مع الجونة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

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ويسعى سامى الشيشينى المدير الفني لأسوان لاستكمال قطار الانتصارات لإضافة ثلاثة نقاط جديدة لرصيده ببنك الدوري حيث حذر لاعبيه من خطورة فريق طلائع الجيش بقوامه الجديد مشدداً على ضرورة التركيز من بداية اللقاء حتى صافرة النهاية

في المقابل حذر طارق العشرى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه من خطورة فريق أسوان الذى ظهر بمستوى متميز مع افتتاح بطولة الدوري وتمكن من حصد الثلاثة نقاط فى أول مباراة على حساب فريق انبى مشدداً على ضرورة احترام تماسيح النيل لحصد أول ثلاثة نقاط فى المسابقة

موعد مباراة سيراميكا والبنك الأهلى

تقام مباراة سيراميكا والبنك الاهلى في تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد في مواجهة بطعم القسم الثانى لاسيما أن الفريقين يتواجد كل منهما في دوري الأضواء والشهرة للمرة الأولى في تاريخه، ونجح سيراميكا في انتزاع فوز غال في مستهل رحلته بالمسابقة على حساب الإنتاج الحربى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدوري فيما تعادل البنك الاهلى مع وادى دجلة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

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موعد مباراة وادى دجلة والمقاولون العرب

تقام مباراة وادى دجلة والمقاولون العرب في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة بين الفريقين يدخلها الفريق الدجلاوى مباراة الليلة بعد التعادل مع البنك الاهلى بهدف لكل فريق في الجولة الأولى للمسابقة فيما خسر ذئاب الجبل من الزمالك بهدفين دون رد في نفس الجولة.

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ويسعى اليوناني بابافاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لتحقيق أولانتصار في المسابقة لتلافى أخطاء الموسم الماضى التي دفعت فريقه للمنافسة على النجاة من الهبوط حتى الأسابيع الأخيرة للمسابقة بفضل الاستهتار بنتائج الدور الأول للدوري

في المقابل طالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات بعد السقوط أمام الزمالك في إفتتاحية المسابقة مشدداً على ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية التي تسببت في خسارة أول مباراة للفريق بالدوري

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأربعاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

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