شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل مدعما لاعبى منتخب الشباب: ربنا معاكم يارجالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد أبو جبل حارس مرمي نادي الزمالك، على دعم لاعبي المنتخب الشباب خلال مشاركتهم بدورة شمال أفريقيا بتونس بعد إصابة 17 لاعبًا بالإضافة إلى ربيع ياسين بفيروس كورونا قبل خوضهم للمباراة الأولى أمام نظيره الليبى، والتى احتسبها الاتحاد الأفريقى لصالح المنافس بنتيجة 3 / 0 بالإنسحاب، ونشر أبو جبل رسالة إلى اللاعبين عبر تويتر قائلاً "ربنا معاكم يارجالة مصر منتخب الشباب قوي وقادر انه يعدي المحنة دي ان شاء الله ربنا ينصرك ك/ ربيع ياسين".



ابو جبل

كان لاعبو منتخب الشباب قد قاموا بنشر عدد من الفيديوهات خلال تواجدهم بغرفهم فى فندق الإقامة بتونس يؤكدون فيها على تمسكهم بالبقاء على أمل شفاء أكبر عدد منهم والاستمرار للعب باقى المباريات والتأهل لكأس الأمم الأفريقية المقبلة بموريتانيا المؤهلة لكأس العالم .

وكشف جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، والمشرف على منتخب الشباب، عن أن لاعبي منتخب الشباب دخلوا في نوبة بكاء خلال تواجدهم أمام الملعب الخاص بمباراة ليبيا في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2021 بموريتانيا من أجل خوض اللقاء بعد رفض الاتحاد الافريقي إقامة المباراة بداعي وجود نقص عددي في قائمة المنتخب بسبب إصابات كورونا.

أضاف جمال محمد علي: "لائحة الاتحاد الافريقى تنص علي انه لابد أن يكون هناك 15 لاعبا ومنتخب مصر الان 14 لاعبا فقط وهذا مخالف للائحة"، وأن اللاعبين متمسكين باستكمال البطولة ويمتلكون روح معنوية عاليا ويرغبون في الاستمرار والمشاركة في بطولة افريقيا، متابعًا: "الشباب عايزين يشاركوا حتى لو هيلاعبوا بـ10 لاعبين وناقصين".