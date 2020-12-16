شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يقرر البقاء في تونس واستكمال البطولة ويرفض قرار الوزير بالعودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح لاعبو منتخب الشباب في تنفيذ رغبتهم في البقاء في تونس واستكمال مشوارهم ببطولة شمال افريقيا المؤهلة لأمم افريقيا وذلك بعد الضغط الذي مارسه اللاعبون من خلال تصريحاتهم الصحفية ومن خلال الفيديوهات التي نشروها على صفحاتهم الشخصية.

واستقر الرأي داخل الجهاز الفني وبعثة المنتخب في تونس على الاستمرار في تونس ومواصلة التحدي في البطولة وخوض مباراة الجولة الثانية امام تونس الجمعة المقبل

وقال جمال محمد على، نائب اللجنة الثلاثية لدينا ١٤ لاعبا جاهزين وغير مصابين وسيخوضون باقي المباريات فيما تم عزل جميع اللاعبين المصابين في غرفهم