شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي × ويست بروميتش: تعثر جديد يؤكد البداية الكارثية لـ«بيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فشل فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز للجولة الثانية على التوالي وسقط في فخ التعادل على ملعبه ضد ويست بروميتش ألبيون بنتيجة 1-1 في مباراة ضمن الجولة 13 من البريميرليج.

ورفع مانشستر سيتي من رصيد نقاطه إلى 20، محققًا البداية الأسوأ للفريق في المسابقة بعد أول 12 مباراة منذ موسم 2009/2010 (20 ايضًا).

وأهدر مانشستر سيتي فرصة الدخول الوصول للمركز الرابع، ليظل بعيدًا عنه بفارق 3 نقاط (مع تبقي مباراة مؤجلة للفريق منذ الجولة الأولى)، في حين ارتفع رصيد ويست بروميتش إلى 7 نقاط في المركز قبل الأخير، وبفارق نقطتين عن الخروج من مراكز الهبوط.

وتقدم مانشستر سيتي، عن طريق لاعب الوسط الألماني إيلكاي جوندوجان، الذي سجل هدفه الأول في البريميرليج هذا الموسم، وهدفه الأول في المسابقة خلال عام 2020، وبعد عام تقريبًا على أخر هدف له في الدوري (ضد ليستر سيتي في ديسمبر 2019).

وأدرك الضيوف التعادل بواسطة هدف عكسي سجله المدافع البرتغالي روبن دياز في مرمى فريقه، ليستقبل مانشستر سيتي أول هدف في مختلف البطولات بعد أكثر من 600 دقيقة لعب بدون استقبال أي أهداف، وبالتحديد منذ 21 نوفمبر الماضي (ضد توتنهام في الدوري).

وأنقذ حارس مرمى الضيوف، سام جونستون، فريقه من استقبال العديد من الأهداف، مع تعرض فريق ويست بروميتش لـ 26 تسديدة من جانب مانشستر سيتي (7 على المرمى)، وهو أكبر عدد تسديدات لفريق فشل في الفوز بمباراة في البريميرليج، منذ مانشستر سيتي نفسه ضد توتنهام في أغسطس 2019 (30 تسديدة).

وجاءت نتيجة التعادل ليكون ويست بروميتش ألبيون، قد حصد نقطة من ملعب الإتحاد، وينهي سجله السلبي ضد مانشستر سيتي، والذي شهد تعرض الفريق للخسارة في أخر 13 مباراة متتالية في البريميرليج بين الفريقين.