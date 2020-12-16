شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: مواجهة الزمالك وبيراميدز صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أسامة نبيه نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لنادي زد، ان مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الخميس المقبل بالدوري صعبة. وقال نبيه في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك:«مباراة الزمالك وبيراميدز صعبة ولكن حظوظ الابيض أقوي للفوز بالمباراة الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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