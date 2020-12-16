شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنظومة الإعلامية للزمالك: ألتزم المهنية ولن أعمل لارضاء السوشيال ميديا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، إنه سيلتزم المهنية ف عمله خلال الفترة المقبلة، ولن يعمل لإرضاء «السوشيال ميديا».

وأضاف عصام سالم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إنه تلقى اتصالا هاتفيا لتوليه المنصب خلال مباراة المقاولون العرب.

وأكمل :«اعتبرها بشرة خيرن فلقد تلقيت خبر تولي هذا المنصب الكبير في الزمالك، أثناء هدف مصطفى محمد في المقاولون العرب».

وأكد قائلا: «سألتزم المهنية في عملي، ولن أعمل لإرضاء السوشيال ميديا لأنها ستغرقنا»، مشددا:«لا أريد صراعات اعلامية داخل نادي الزمالك، فالاعلام القوي لايشترط التجاوز».

وأردف:«فيروس كورونا هزم الزمالك وتسبب في تعطيل تتويجه باللقب الإفريقي، يكفي أننا مباراة الأهلي التاريخية في غياب عدد من العناصر الأساسية والمهمة».

وأتم :«يهم للأهلي إن الزمالك يتعافى من أزمته، كذلك كل عناصر الدولة مسئولة عن خروج الفريق من تلك الأزمة لأنه نادي كبير بتاريخه، إذا كنت مسئولا لن أصدر بيان الزمالك بشأن المديونيات، كل الأندية المديونة، لكنه كان تصحيحا لأول بيان وأعطى رسالة للجماهير أن الفريق متمسك بلاعبيه».