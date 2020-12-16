شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: «عرفنا نلاعب الزمالك في الكأس» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لنادي زد، أن فريقه كان موفق في مباراته أمام الزمالك في كأس مصر رغم خروجه من الكأس أمام الأبيض.
وقال نبيه في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك: «كنت أدرب لاعبي زد على الوقفة في الملعب قبل مواجهة الزمالك بالاضافة إلى أن اللاعبين كان لديهم إصرار على تقديم مباراة قوية أمام الزمالك».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
122,086
-
تعافي
105,132
-
وفيات
6,943
كانت هذه تفاصيل خبر أسامة نبيه: «عرفنا نلاعب الزمالك في الكأس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.