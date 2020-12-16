شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم يعلن صرف مكافاة فوز الزمالك علي المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن قيام النادي بصرف مكافاة الفوز على المقاولون. وأضاف قاسم في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك: «أن جميع لاعبي الفريق حصلوا على مستحقاتهم المالية المتأخرة كما حصل اللاعبين الأجانب على مستحقاتهم». الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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