شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يبلغ الزمالك بموقفه الأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي متمسك بالاستمرار في القلعة البيضاء.

وقال قاسم في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك:«جلست مع فرجاني ساسي وتحدثت مع وكيله واللاعب متمسك بالاستمرار مع الزمالك.

وأضاف، أن أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق حصل على مستحقاته اليوم