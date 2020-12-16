شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الاتحاد تحفز اللاعبين لتجاوز الوحدة والان مع التفاصيل
من جانب آخر، ينهي المدرب كاريلي تحضيراته الفنية لمباراة الوحدة الحاسمة، بإجراء مناورة كروية في الحصة التدريبية الأخيرة اليوم (الأربعاء)، سيركز من خلالها على وضع اللمسات الفنية النهائية واعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الوحدة في بطولة كأس الملك للموسم الحالي.
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