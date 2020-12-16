"سنحقق في الواقعة".. عمرو الجنايني يوضح كواليس أزمة منتخب مصر للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، كواليس أزمة تفشي فيروس كورونا بين صفوف لاعبي منتخب مصر للشباب في تونس، مشيرًا إلى أنه سيحقق بشأن واقعة ارتفاع عدد المصابين إلى 14 حالة إيجابية.

وقال الجنايني في ضيافة برنامج "مساء أون تايم": "ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب طلب إقامة المعسكر في تونس بدلا من مصر، وطلب أن يكون هناك قبل 5 أيام من الموعد المقرر للوصول إلى تونس".

وأضاف: "كان طلب ربيع ياسين فني بحت واحترمنا ذلك، وتقرر أن يرأس جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية رئاسة البعثة، ثم حدث ما حدث هناك بعد تفشي فيروس كورونا بين صفوف اللاعبين".

وأكمل: "تواجد 5 فرق في الفندق كان خارج إمكانياتي، ولم يكن هناك إصابات عديدة بين صفوف المنتخبات الأخرى في الفندق، حيث كان هناك حالة إيجابية وحيدة فقط في منتخب تونس".

وتابع: "بالتأكيد لفت نظري هذا الكم الكبير من الحالات الإيجابية بفيروس كورونا بين صفوف لاعبي منتخب مصر للشباب، وسيكون هناك تحقيق بشأن هذا الأمر".

وأوضح: "كان الاستعجال لتدبير الطائرة الخاصة بالتعاون مع وزير الرياضة ووزير الطيران حتى نتمكن من إعادة الحالات التي تتأكد عدم استكمالها للمسابقة".

وواصل: "كانت هناك 9 حالات ثبتت إيجابية عينتهم في المسحة الثانية بين صفوف اللاعبين، وكانت مشاركتنا في مواجهة ليبيا تتوقف على التأكد من سلامة لاعب واحد فقط".

وأتم رئيس اتحاد الكرة قائلا: "وجدت روحًا غير طبيعة من لاعبي المنتخب، وإن شاء الله ربنا سيكرمنا ونستكمل العدد المطلوب، هناك لاعبان سيلحقان بالبعثة هناك وسنستكمل البطولة وسنرجع بالهدف المنشود بتحقيق اللقب".

وانتقل رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة للحديث عن نسبة جماهير الأهلي والزمالك في مصر قائلا: "أعتقد أن نسبة جماهير الأهلي في مصر 55% مقابل 45% للزمالك".

وأكمل: "بعد رحيل اتحاد الكرة السابق ووجود فراغ، فيفا اقترح وجود لجنة تدير اتحاد الكرة لفترة، الدولة هي التي قامت بترشيح الأسماء، وحدثت معنا مقابلات قبل اتخاذ "فيفا" القرار النهائي".

وصرح: "لدينا خطاب رسمي بمد عمل اللجنة التي تدير اتحاد الكرة حتى 31 يناير، وتم تقليص العدد من 5 لـ3 أعضاء، حتى الآن لم يتحدد بعد أسماء اللجنة الثلاثية".