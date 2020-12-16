اتحاد الكرة: نخاطب "كاف" من أجل مساعدة منتخب الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك مناقشات ومراسلات تتم مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل الوصول لحل لأزمة منتخب مصر للشباب.

وكان "كاف" قد اعتبر منتخب مصر للشباب خاسراً في مباراته أمام ليبيا في افتتاح بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم الشباب 2021 بسبب عدم اكتمال قائمة الفريق وفقاً للائحة بسبب إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأصيبت 17 لاعباً بفيروس كورونا بجانب ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، وبعد اجراء المسحة الثانية تحولت 3 عينات لسلبية بين صفوف اللاعبين، لكن الفريق لم يصل لعدد 15 لاعباً بينهم حارس للمرمى قبل مباراة ليبيا.

وقال وليد العطار في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر "صدى البلد" "تم تأجيل سفر الطائرة الخاصة لتونس حتى معرفة نتائج المسحة الطبية التي سوف تظهر فجراً، إن شاء الله النتائج تكون أفضل للمسحات لكي يتم استكمال البطولة".

وتابع "حالة جميع اللاعبين يوم الأربعاء ونتائج المسحة من خلالها سوف نتخذ القرار الخاص بمصير منتخب الشباب سواء العودة بالطائرة الخاصة أو الاستمرار، هناك أيضاً ثنائي يستعد للحاق بهم حال الاستمرار في البطولة".

وأضاف "كان هناك محاولات ومراسلات مع مسؤولي كاف، نعمل للضغط عليهم بالإشارة لأمور حدث سابقاً كذلك تم إرسال خطاب رسمي، نريد استغلال قوتنا، هناك محاولات أخرى يوم الأربعاء وقد أجتمع مع المدير التنفيذي للكاف، نريد الوصول للنتيجة التي نريدها بحصول فريقنا على فرصته الكاملة مثل أي فريق بالبطولة".

واستمر "هناك تواصل مستمر بين مسؤولي اتحاد الكرة وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأيضاً هناك اتصالات مع سفير مصر في تونس، نعمل أقصى ما لدينا من أجل عدم ضياع مجهود اللاعبين والجهاز الفني".

وصرح "في الوقت الحالي نعمل من أجل تفادي ما حدث، بعد الانتهاء من كافة الأمور وننهي البطولة على خير بالتأكيد سيكون هناك بحث بعد عودة البعثة لماذا حدث هذا الأمر، حالياً كل التركيز في المباريات القادمة، هناك حماس كبير بين صفوف اللاعبين، يريدون الاستمرار والتأهل، نحن فخورين بهؤلاء".

واختتم "ربيع ياسين طلب أن يكون هناك معسكر مبكر في تونس من أجل التعود على الأجواء، لا أعتقد أن عدم وجود رئيس البعثة معهم سبب ما حدث، وطبيعي رئاسة ربيع ياسين للبعثة حتى لحاق جمال محمد علي".