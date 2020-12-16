طاقم غاني لإدارة مباراة الأهلي وسونديب تحكيميًا بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي: أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين الغاني دانيال لاريا حكمًا لمباراة الأهلي ضد سونديب بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا. ووفقًا لما أعلنه كاف، فإن الثنائي بول كودزو أتيماكا وكواسي أشيمبونج بروبي سيتواجدان كمساعدين للاريا، مع أداري عبد اللطيف الحكم الرابع. وسيتواجد أليم كوناتي أبو بكر كمراقب للمباراة، على ان يتولى أدامو ثايكوي مسؤولية الإجراءات الطبية والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سونديب في النيجر يوم 23 ديسمبر الجاري ضمن مباريات الذهاب لدور الـ32 من النسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا.

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