ضياء السيد: السفر المبكر وعدم الانضباط سبب انتشار كورونا في منتخب الشباب

أكد ضياء السيد المدير الفني الأسبق لمنتخب الشباب أن السفر المبكر وعدم الانضباط ، كان سبباً واضحاً لانتشار فيروس كورونا وسط بعثة المنتخب الوطني للشباب في تونس.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة ‘’ Ten '' أن شخصيةممثلي الجبلاية '' ضعيفة '' داخل الإتحاد الإفريقي.
واختتم السيد ، اللاعبين سيتلقوا دفعة قوية بعد الدعم والمساندة التي تلقوها من قِبَل وزارة الشباب والرياضة وقرار استكمال البطولة .
ومن جانبه اكد لناقد الرياضي جمال الزهيري
وأضاف الزهيري في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten ‘’ أنا مع قرار وزارة الشباب والرياضة بضرورة استكمال التصفيات.
واختتم الزهيري ، الإتحاد الأفريقي يتخذ بعض القرارات الغير منضبطة وهناك أيضا قرارات متناقضة وغير محسوبة على الإطلاق.
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