ريال مدريد يقتنص فوزاً صعباً من أتلتيك بلباو

حقق نادي ريال مدريد فوزاً صعباً على نظيره أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الاسباني.

سجل أهداف ريال مدريد كل من

توني كروس في الدقيقة 45 ثم أضاف كريم بنزيمه الهدف الثاني والثالث في الدقيقتين 74، 90 ، فيما سجل راؤول جارسيا هدف أتلتيكبلباو في الدقيقة 52.

وشهدت المباراة حالة طرد كانت من نصيب اندير كابا لاعب اتلتيك بلباو في الدقيقة 13 ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

بهذه النتيجة يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 26 نقطة متساويا في عدد النقاط ريال سوسييداد المتصدر واتلتيكو مدريد الوصيف.