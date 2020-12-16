أمير عزمي يكشف عن جهازه المعاون لتدريب النجوم

وجه أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك السابق، الشكر لمحمد الطويلة رئيس نادي النجوم على تنصيبه مديرا فنيا للفريق.

وقال أمير فى تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك : تجربة جديد مع النجوم اشكر محمد الطويلة على هذه الثقة.

وأضاف ان حمادة نصر سيكون مدربا عاما

معه فى الجهاز المعاون ومعه مدربا لحراس مرمي ومدرب احمال برتغاليين.

كما أشاد أمير عزمي مجاهد المدير الفني لنادي النجوم، بلاعبي الفريق الأبيض فى مباراة المقاولون العرب التي فاز بها الاببض بهدفين دون رد.

وقال امير عزمي :" الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام المقاولون مشيرا إلى أن الفوز أهم من الأداء بالنسبة له".

وطالب أمير من لاعبي الزمالك التركيز فى المباريات المقبلة مشيرا إلى أن يطالب الزملكاوية بدعم الفريق .

وعن مواجهة بيراميدز قال : ليس لدي تخوف من المباراة لان الزمالك كعبة عالي على بيراميدز يجب الفوز بالمباراة ولدينا ثقة في الجهاز الفني و اللاعبين.