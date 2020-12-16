مانشستر سيتي يواصل التخبط ويتعثر أمام وست بروميتش 

تعثر مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي من جديد، وذلك بعد تعادله مع ضيفه وست بروميتش ألبيون (1-1*، في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد مساء الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة رقم 13.



وافتتح السيتي التسجيل عبر إلكاي جوندوجان (30)، وعدل وست بروميتش عبر روبن دياز بالخطأ في مرماه (43).



شكل وست بروميتش الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة الثامنة، بتوغل من جرانت داخل منطقة الجزاء تلاعب خلالها بأكي، وأنهاه بتسديدة أرضية قوية تألق إديرسون في التصدي لها.



وارتقى رودريجو لعرضية من ركلة ركنية نفذها دي بروين في الدقيقة 25، مسددًا رأسية علت العارضة.



وافتتح السيتي التسجيل في الدقيقة 30، بعدما انطلق سترلينج في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، ليمرر كرة عرضية أرضية لجوندوجان الخالي من الرقابة، والذي سدد بدوره بسهولة في الشباك.



وأتى الرد من وست بروميتش سريعا عبر جالاجر، وذلك بعد أن سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 32، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وبتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة ليرتقي إلى المركز السادس، كما رفع وست بروميتش رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ19.



المصدر: موقع كورة