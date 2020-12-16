وولفرهامبتون يصعق تشيلسي في الوقت القاتل 

حقق وولفرهامبتون فوزا ثمينا على ضيفه تشيلسي بهدفين لهدف، الثلاثاء، في افتتاح الجولة الـ 13 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ".



وضع أوليفييه جيرو فريقه تشيلسي بالمقدمة بتسجيله أول أهداف المباراة عند الدقيقة 50، من كرة عرضية أرسلها بن تشيلويل، وقابلها المهاجم الفرنسي بتسديدة مباشرة فشل حارس المرمى في ردها.



وأسفر الضغط الهجومي لعناصر وولفرهامبتون عن هدف التعادل، الذي جاء بطريقة مميزة في الدقيقة 66، إثر كرة تسلمها المهاجم دانييل بودينسي داخل منطقة الجزاء، راوغ بها دفاع تشيلسي وسدد كرة مقوسة استقرت في الجهة البعيدة للشباك.



وبينما كانت المباراة تتجه نهايتها نحو التعادل، خطف البرتغالي بيدرو نيتو هدفا ثانيا منح به وولفرهامبتون العلامة الكاملة، وملحقًا بخصمه تشيلسي الهزيمة الثانية على التوالي في مسابقة الدوري.



ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى النقطة 20 وصعد إلى المركز التاسع، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 22 نقطة في المركز الخامس مؤقتا.

المصدر: وكالات