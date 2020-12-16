الامارات | بطولة اللياقة البدنية لطلاب المدارس تنطلق في الشارقة 21 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة اللياقة البدنية لطلاب المدارس تنطلق في الشارقة 21 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظّم مجلس الشارقة للتعليم، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، بطولة اللياقة البدنية لطلاب مدارس إمارة الشارقة للفئتين الأولى «13-14 سنة»، والفئة الثانية من «15-16 سنة»، عبر المنصة الافتراضية «زوم»، حيث بدأ التسجيل الإلكتروني عبر مجلس الشارقة للتعليم في السابع من الشهر الجاري وينتهي يوم 19، على أن تنطلق البطولة بالنسبة للفئة الأولى يوم 21 ديسمبر، وبالنسبة للفئة الثانية يوم 22 الجاري.

وأكد رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال، في بيان صحافي، أن تعاون المجلس مع مجلس الشارقة للتعليم في تنظيم هذه البطولة يعضد أهداف المجلس واهتمامه بالنشء ورعاية المواهب وتحقيق الأهداف، وأضاف: «تمثل البطولة إضافة جديدة للبطولات التي تعنى برعاية النشء، واكتشاف المواهب الجديدة في الألعاب، خصوصاً أن المشاركة فيها ستكون للطلاب غير المنضمين للأندية، وهو ما يساعد في اكتشاف وإبراز مواهب جديدة، بجانب العمل على إبراز دعم المجلس، والتشجيع على ممارسة الرياضة وسط هذه الفئة من أجل المستقبل».

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