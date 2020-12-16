الامارات | بوسمرة: فوز النصر على البطائح بـ 6 نقاط

شكرا لقرائتكم خبر عن بوسمرة: فوز النصر على البطائح بـ 6 نقاط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مشرف فريق كرة القدم للصالات في نادي النصر، منصور بوسمرة، أنه رغم تصدّر فريقه للدوري، فإن البطولة لاتزال في بدايتها، ومباريات الصالات تحمل الكثير من المفاجآت، ما يعني وجود حاجة للمزيد من التدريب والحرص أثناء خوض المباريات، خصوصاً أن الموسم مضغوط ومزدحم بالمباريات.

يأتي ذلك بعد فوز النصر على ملاحقه البطائح 4-3، أول من أمس، ضمن الجولة الثامنة، ليصبح رصيد النصر 13 نقطة، منفرداً بالصدارة.

وقال بوسمرة، لـ«الإمارات اليوم»: «نعتبر الفوز بست نقاط وليس بثلاث، لكونه أسهم في فك الارتباط مع البطائح، ويعكس جهود اللاعبين جميعاً، لكن علينا المزيد من العمل، لأن البطولة لاتزال في بدايتها، ومن المعروف أن الوصول للقمة أقل صعوبة من الحفاظ عليها، لكننا مصممون على الكثير من العمل، لمزيد من النجاح».

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