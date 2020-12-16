شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن اخر المستجدات بشأن عودة منتخب الشباب من تونس بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وليد العطارالمدير التنفيذي لاتحاد الكرة، على تأجيل ارسال الطائرة الخاصة لاعادة بعثة منتخب الشباب لحين ظهور نتيجة المسحة الأخيرة.

وقال العطار عبر برنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: «أجلنا ارسال الطائرة لبعثة منتخب الشباب في تونس لحين معرفة نتيجة المسحة الأخيرة.

واردف: «نأمل ان يكون هناك نتائج سلبية في المسحات من أجل الاستمرار في البطولة وعدم العودة».

وتابع: «ارسلنا ثنائي جديد لبعثة المنتخب كان قد اختارهم ربيع ياسين قبل السفر ولكن استبعادهم من السفر كان لاسباب فنية».

واكد: سنحسم قرار ارسال الطائرة بعد التعرف على نتيجة المسحة الاخيرة.