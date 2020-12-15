شكرا لقرائتكم خبر عن ولفرهامبتون × تشيلسي: الأقدام البرتغالية تقود الذئاب لإسقاط الأسود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق ولفرهامبتون في تحقيق فوز قاتل على فريق تشيلسي بنتيجة 2-1 في افتتاح مباريات الجولة 13 من البريميرليج.

وألحق ولفرهامبتون بـ تشيلسي الخسارة الثانية لهم على التوالي، بعد أن خسر البلوز في الجولة الماضية ضد إيفرتون، ليتعرض تشيلسي لخسارتين متتاليتين في الدوري للمرة الأولى خلال عام 2020 (أخر مرة حدث ذلك كان في ديسمبر 2019).

وانتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي، لكن تشيلسي أفتتحوا التهديف بعد 4 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني بواسطة المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو الذي سجل هدفه الثامن في مختلف المسابقات هذا الموسم ليكون أفضل هداف في الفريق هذا الموسم.

وعدل ولفرهامبتون النتيجة بواسطة البرتغالي دانيل بودينس من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليسجل ثالث أهدافه في الدوري هذا الموسم.

وجاء هدف الفوز لأصحاب الأرض عن طريق الجناح البرتغالي، بيدرو نيتو، في الدقيقة 95، ليحقق ولفرهامبتون فوزهم السادس في الدوري هذا الموسم ويرتقوا للنصف الأعلى من جدول الترتيب برصيد 20 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المركز الرابع (ساوثهامبتون: 23)، في حين يتجمد رصيد تشيلسي عند 22 نقطة في المركز الخامس، ويهدر الفريق فرصة اعتلاء صدارة الترتيب بشكل مؤقت.

وجاء هدف نيتو في الدقيقة 94 و39 ثانية، ليكون أكثر هدف فوز متأخر يسجله خصم ضد تشيلسي في البريميرليج منذ عام 2006.

وأظهرت الإحصائيات أن أخر 83 هدفًا لـ ولفرهامبتون – وبإستبعاد الأهداف العكسية – قد سُجلت بأقدام لاعبين غير بريطانيين، وهي سلسلة تهديفية لا يفوقها سوى سلسلة أرسنال التهديفية خلال الفترة بين أكتوبر 2005 لـ فبراير 2008، عندما سجل الفريق 171 هدفًا بدون أن يكون من بين المسجلين أي لاعب بريطاني.