شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يتلقي هزيمة أمام وولفرهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق تشيلسي الإنجليزى، في الوقت القاتل أمام مضيفه وولفرهامبتون، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «مولينيو»، في افتتاح مباريات الجولة الثالثة عشرة، من الدوري الإنجليزي.

سجل الفرنسي أوليفيه جيرو هدف التقدم للبلوز ثم أدرك في الدقيقة 50 من عمر اللقاء ثم أدرك دانييل بودينسي التعادل للفريق صاحب الأرض في الدقيقة 66 من زمن المباراة وأحرز بيدرو نيتو هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، وألغى الحكم هدفا أخر لصالح وولفرهامبتون في الدقيقة 54 من زمن اللقاء بداعى التسلل.

بهذه النتيجة، يحتل تشيلسي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما تجمد رصيده عند 22 نقطة خلف ساوثهامبتون الرابع برصيد 23 نقطة، فيما يأتي وولفرهامبتون في المركز التاسع بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة.