تشكيل ناري لريال مدريد أمام بلباو

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن التشكيل الرسمي للفريق الملكي في مواجهة ضيفه أتلتيك بلباو، في المباراة التي تجمع الفريقين في الحادية عشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ19 والمقدمة من مسابقة الليجا، على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو».