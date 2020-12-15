شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لريال مدريد أمام بلباو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن التشكيل الرسمي للفريق الملكي في مواجهة ضيفه أتلتيك بلباو، في المباراة التي تجمع الفريقين في الحادية عشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ19 والمقدمة من مسابقة الليجا، على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو».
وجاء التشكيل كالتالي ..
حارس المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: داني كارفاخال، رافائيل فاران، سيرجيو راموس، فيرلاند ميندي
خط الوسط: فيدي فالفيردي، توني كروس، لوكا مودريتش
خط الهجوم: فينسيوس، فاسكيز، كريم بنزيما
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