شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبدالفتاح: اتحاد الكرة تقدم بتظلم لـ «كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق، والمشرف على الحكام باتحاد شمال إفريقيا والمتواجد حاليًا في تونس مع بعثة منتخب مصر للشباب، أن اتحاد الكرة تقدم بتظلم للاتحاد الإفريقي.

وقال عبدالفتاح خلال تصريحات لبرنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»: «تقدمنا بتظلم وأرسلنا للاتحاد الإفريقي، وكنا على تواصل مع هاني أبوريدة الذي بذل مجهودًا كبيرًا، وحاولنا لعب المباراة، ولكن في النهاية كاف صمم على تطبيق اللائحة، وانا أرى أنه يجب إعادة النظر في هذه اللائحة».

وتابع: «علمت أن هناك طائرة خاصة لنقل اللاعبين إلى مصر، ولكن أنا أتمنى استمرار البطولة، لأن المنتخب المصري من المنتخبات الكبيرة التي يعمل لها بقية المنتخبات ألف حساب».

وكان كاف قد اعتبر منتخب مصر للشباب منسحبًا أمام نظيره الليبي في المباراة التي كان مقرر لها اليوم، بعدما جاءت قائمة المباراة للفراعنة دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء بين المنتخبين، وذلك بسبب إصابات كورونا.