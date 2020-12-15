شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقترب من إتمام صفقة سوبر في يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، جلسة مع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى، عقب مباراة غزل المحلة المقررة الجمعة المقبل فى الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز، لمناقشة عدد من الملفات التى تخص الفريق، أبرزها الصفقة السوبر المنتظر التعاقد معها خلال فترة القيد الشتوى لتدعيم الفريق استعدادًا للمشاركة فى مونديال الأندية التى ستقام فى فبراير المقبل، كما تناقش اللجنة برنامج التحضير لضربة البداية فى دورى أبطال إفريقيا أمام سونيديب بطل النيجر فى ذهاب دور الـ32 من البطولة، المقررة يوم 23 ديسمبر الجارى، وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى القلعة الحمراء اقتربوا من التعاقد مع صفقة سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، ووفقًا لمصدر مسؤول- رفض ذكر اسمه- فإن لجنة التخطيط ترغب فى ضم أحد اللاعبين فى نادٍ مصرى كبير يلعب فى مركز الوسط، رافضًا الإفصاح عن اسم اللاعب، فضلاً عن التعاقد مع لاعب وسط مهاجم إفريقى بعدما تعرض جونيور أجايى للإصابة.

كما تحسم اللجنة خلال الجلسة التعديلات التى طلبها المدرب لتعديل اللائحة لتحفيز اللاعبين على الاجتهاد خلال مباريات الموسم الجديد، بجانب حسم ملف طبيب الفريق الجديد المقرر أن ينضم للجهاز الفنى بعد رحيل الدكتور خالد محمود، ووفقًا لمصدر داخل النادى فإن المدير الفنى طلب من المسؤولين صرف مكافأة الفوز بكأس مصر والبطولة الإفريقية قبل السفر إلى النيجر لتشجيع اللاعبين على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة.

يأتى هذا فى الوقت الذى استقر فيه المدرب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى على استبعاد جيرالدو من القائمة لإضافة المهاجم الأجنبى الجديد المقرر التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، وأبلغ المدير الفنى المسؤولين فى النادى بعدم حاجته للاعب واستعجل سرعة تسويقه لإنهاء الصفقة الجديدة، فيما باتت صفقة التوجولى لابا كودجو، مهاجم العين الإماراتى، مهددة بالتجميد بسبب طلب النادى الإماراتى انتقال حسين الشحات مقابل الموافقة على رحيل المهاجم التوجولى للقلعة الحمراء، وهو الأمر الذى رفضه الجهاز الفنى للأهلى بداعى حاجة الفريق إلى جهود الشحات فى الفترة المقبلة باعتباره من الأعمدة الرئيسية للفريق.

على صعيد آخر، يستأنف الفريق تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش، بعد انتهاء الراحة السلبية التى منحها موسيمانى للاعبين لمدة 24 ساعة خوفًا من تعرضهم للإصابة قبل مواجهة غزل المحلة الجمعة المقبل، وينتظر أن يستهل المدير الفنى المران بجلسة مع اللاعبين لشرح برنامج الإعداد للمباراة وإطلاعهم على الخطة التى سيخوض بها الفريق اللقاء، كما يركز المدرب على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون مؤخرا لتجنب تكرارها فى اللقاءات المقبلة،على رأسها عدم التمركز السليم فى منطقة جزاء المنافس مما يتسبب فى ضياع عدد كبير من الفرص السهلة ويهدر على الفريق فرصة الفوز بعدد وافر من الأهداف، مثلما حدث فى مباريات سابقة.