شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية للهلال السعودي قبل مواجهة الفتح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الروماني رازفان لوشيسكو ضربة موجعة قبل مواجهة الفتح، الخميس بغياب علي البليهي، ومتعب المفرج مدافعي الفريق، بداعي الإصابة لينضما إلى عبدالله المعيوف، وحبيب الوطيان، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، الذي يتلقون العلاج بعد إصابات متفرقة.

وأعلن نادي الهلال، الثلاثاء، أن الفحوص الطبية التي خضع لها البليهي في عيادة النادي أثبتت إصابته في العضلة الضامة، فيما أثبتت الفحوصات التي أجراها المفرج إصابته بتمدد في العضلة الخلفية وحاجته لفترة علاج تمتد من 10 أيام إلى أسبوعين، حيث شعر بالآلام بعد تدريبات الثلاثاء.

يأتي ذلك قبل أن يلاقي الأزرق نظيره الفتح الخميس، ضمن دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بالرياض.