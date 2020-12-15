شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل يكشف أسباب ترشحه لانتخابات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور مدحت العدل، المؤلف والسينارست، إنه سيترشح إلى رئاسة نادى الزمالك، مشدداً على أنه لا يبحث عن مناصب وراء ذلك.

وأضاف «العدل»، خلال مداخلة لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامى سيد على على قناه «الحدث اليوم»، أنه كان يلعب كرة قدم في نادى الزمالك قديماً، وترشحه يهدف إلى دعم ومساندة القلعة البيضاء في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها.