شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل بوروسيا دورتموند أمام بريمن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إدين ترزيتش، المدير الفني المؤقت لفريق بروسيا دورتموند تشكيلة الفريق التي سيخوض بها مباراته الأولى التي يقودها فنياً لأول مرة ضد فيردر بريمن في الجولة الـ12 من عمر بطولة الدوري الألماني «البوندزليجا».
وجاءت تشكيلة دورتموند كالتالي..
حراسة المرمى: بوركي
خط الدفاع: رافئييل جوريرو، ماتس هاملز، مانويل اكانجي، ماتيو موري
خط الوسط: بيلينجهام، فيتسل، رينا.
خط الهجوم: جادون سانشو، ماركو ريوس، موكوكو.
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