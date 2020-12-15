تعرف على تشكيل بوروسيا دورتموند أمام بريمن

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إدين ترزيتش، المدير الفني المؤقت لفريق بروسيا دورتموند تشكيلة الفريق التي سيخوض بها مباراته الأولى التي يقودها فنياً لأول مرة ضد فيردر بريمن في الجولة الـ12 من عمر بطولة الدوري الألماني «البوندزليجا».