النصر يخضع لاختبار الرائد والشباب يريد رد الدين للقادسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تدشن 3 مواجهات النسخة الحالية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك من خلال 3 لقاءات في أبها والخبر والرياض ضمن دور الـ16.

القادسية والشباب

يحل الشباب ضيفا على القادسية ضمن مباريات دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، في المواجهة التي تجري بملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة.

ويدخل القادسية المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوزين اللذين حققهما بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولتين السابعة والثامنة على حساب العين والشباب نفسه.

وسيدفع المدير الفني للقادسية التونسي يوسف المناعي، بأوراقه الأساسية لتكرار ما فعله بالشباب في الدوري، معتمدا عل قوة هجومه في ظل وجود الثلاثي الأجنبي النيجيري ستانلي اوهاوتشي والكولومبي اسبيريا والمدغشقري اندريا، ومن خلفهم حسن العمري والروماني ميهاي بورديانو.

في حين سيدفع المدير الفني للشباب البرتغالي بيدرو كايشينا، بكامل أوراقه طمعا في رد الدين للقادسية والاستمرار في البطولة، معتمدا على لاعبه المؤثر ايفر بانيجا في صناعة اللعب لثلاثي الهجوم الذي يتقدمه البرتغالي فابيو مارتينيز والأرجنتيني كريستيان جوانكا وكذلك ماكيتي ديوب، في حين يبقى المهاجم عبدالله الحمدان في دكة البدلاء كأهم الأوراق الرابحة.

النصر والرائد

يخضع النصر إلى اختبار صعب يأمل تجاوزه والاستفادة منه في إيقاف مسلسل خسائره بدوري الأمير محمد بن سلمان، وذلك عندما يستضيف الرائد على استاد الملك فهد الدولي بالرياض في إطار دور الـ16 لكأس الملك.

ويسعى النصر إلى محو الصورة الباهتة التي ظهر بها في الدوري منذ انطلاقته، حيث يقبع في المركز 15 قبل الأخير بعد أن تلقى 6 خسائر أفقدته المنافسة على اللقب في وقت مبكر.

ويغيب عن النصر عدد من نجومه، أبرزهم هدافه عبدالرزاق حمدالله وعبدالمجيد الصليهم لدواعي الإصابة.

وخسر النصر نهائي كأس البطولة على يد غريمه الهلال قبل أيام قلائل، ليستمر بذلك غيابه عن حصد اللقب أكثر من 3 عقود.

من جانبه يسعى الرائد هو الآخر للاستفادة من مباراة اليوم في دعم مشواره في الكأس والدوري، علما بأن وضعه بالدوري أفضل بكثير من النصر، حيث إن الفارق بينهما 6 نقاط، من واقع امتلاك الرائد 10 نقاط مقابل 4 للنصر.

ويتسلح الرائد بأسماء مؤثرة يأتي في مقدمتها نجمه العائد للمشاركة، المغربي محمد فوزير.

يذكر أنه لم يسبق للفريقين أن تواجها بكأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يتأهل الفائز منهما اليوم لمواجهة المتأهل من مباراة الأهلي والعين.

ضمك والتعاون

عندما يحل التعاون ضيفا ثقيلا على ضمك بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، سيسعى إلى تحقيق فوز يمكنه من الاستمرار في البطولة التي سبق أن حققها في موسم 2018.

ويبدو حال التعاون الذي نجا من الهبوط الموسم الماضي أفضل في الموسم الحالي، حيث يحتل على صعيد الدوري المركز 8 بواقع 11 نقطة، ويعد الأكثر تحقيقا للتعادل بواقع 5 مرات، كما أنه ثاني أقوى دفاع بعد الهلال من خلال تلقيه 5 أهداف فقط في الجولات الثمانية الماضية للدوري.

ويدرك التعاون قوة ضمك على أرضه، فرغم أنه يتذيل ترتيب الدوري مع النصر برصيد 4 نقاط فقط، إلا أنه سيعمل على إحداث مفاجأة كما فعل مع الأهلي في الجولة السابعة للدوري وتغلب عليه 4 - 3.

وسبق للفريقين أن التقيا في كأس الملك في مباراة انتهت بفوز ضمك 2 - 1 عن طريق علي العلياني وحسن شراحيلي.