اختتام منافسات بطولة التميز

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وأوضح أمين مؤسسة جائزة المدينة المنورة للتميز محمد عباس، أن بطولة كأس التميز للمحافظات تأتي ضمن باقة من المبادرات المجتمعية التي أطلقتها الجائزة، إسهاما منها في خدمة المجتمع وتحفيزا لثقافة الإبداع والتميز وتعزيز النشاط الرياضي بمحافظات المنطقة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقام بمحافظة بدر في منطقة المدينة المنورة اليوم نهائي كأس التميز، حيث يلتقي فريقا وادي الفرع وبدر في ختام منافسات البطولة التي تنظمها مؤسسة جائزة المدينة المنورة للتميز للعام الثاني بمشاركة فرق جميع محافظات المنطقة.وأوضح أمين مؤسسة جائزة المدينة المنورة للتميز محمد عباس، أن بطولة كأس التميز للمحافظات تأتي ضمن باقة من المبادرات المجتمعية التي أطلقتها الجائزة، إسهاما منها في خدمة المجتمع وتحفيزا لثقافة الإبداع والتميز وتعزيز النشاط الرياضي بمحافظات المنطقة.

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