شكرا لقرائتكم خبر عن هيلمان: الوصل ناد عريق ويملك إمكانات هائلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

أكد البرازيلي أودير هيلمان المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الوصل والجزيرة التي تقام الخميس لحساب الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، في أول مهمة للمدرب البرازيلي مع «الإمبراطور» عقب توليه المسؤولية خلفاً لسالم ربيع.

وقال هيلمان: «الوصل يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ، ومتميز ولديهم الرغبة في تحقيق البطولات، هذا ما لمسته وعرفته عن الفريق، تحدثت مع العديد من اللاعبين والمدربين البرازيليين قبل قدومي إلى دبي، والجميع أكد لي أنه ناد عريق ويمتلك إمكانات هائلة».

وتابع: «أنا على دراية بمسيرة البرازيليين الناجحة مع الفريق، وأتمنى أن أضيف نجاحاً جديداً يخلد في تاريخ الوصل».

وأضاف: «مع الوقت سيستوعب اللاعبون أفكاري، وسينعكس هذا على أدائهم داخل المستطيل الأخضر، علينا التدرب بقوة و الاستعداد جيداً خلال الأيام القادمة لتقديم أداء لائق أمام الجزيرة».

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