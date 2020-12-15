شكرا لقرائتكم خبر عن ايسيلا: بني ياس سيقاتل لتحقيق الفوز الأول على الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

يتشوق الروماني دانييل ايسيلا مدرب بني ياس لمواجهة فريقه أمام الشارقة بالجولة العاشرة من الدوري، وقال قبل المباراة التي تجري الخميس: «لا أستطيع أن أنتظر مواجهة متصدر الدوري، المباراة أمامهم ستكون مثيرة، فريقنا قادم من 3 انتصارات قدم اللاعبون خلالها مستوى طيبا ويجتهدون الآن في التدريبات والفريقان يمتلكان اقوى هجوم في الدوري بعدما سجل كل منهما 20 هدفا لذا يتشوق بشدة لانطلاقة هذه المباراة».

وكشف مدرب بني ياس عن جاهزية جميع اللاعبين عدا المدافع حسن المحرمي الذي يعاني من مشكلة عضلية بسيطة وسينتظر تقرير الجهاز الطبي لمعرفة مشاركته من عدمها.

وأشارة إلى أن الفريقين يمتلكان جودة عالية من اللاعبين في خط الهجوم، لذا يمكنها أن تحفل بالعديد من الأهداف، وقال: «نتطلع لأن نكون نحن الفريق الأول الذي يحقق الفوز على الشارقة»، منوهاً في ذات الوقت بأن ذلك لن يكون بالأمر السهل فمن الصعب الفوز على الشارقة في مستواه الحالي.

ونصح ايسيلا لاعبي بني ياس بالتحلي بالشجاعة واللعب بقوة أمام الشارقة وأن يلعبوا بنفس الطريقة في المواجهات الثلاث الأخيرة، إذا أرادوا تحقيق الفوز، وقال الحصول على النقاط الثلاث سيجعلنا نعود نحو المقدمة والدوري مازال طويلاً.

وأوضح المدرب الروماني أنهم كجهاز فني يخطط للمستقبل ولكن اللاعبين عليهم ألا ينظروا إلا لمواجهة الشارقة، وأن يتركوا التفكير في مباراة الوصل في كأس رئيس الدولة، وقال لدينا مثل روماني «إذا لديك رصاصة واحدة لا يمكن أن تصطاد بها أرنبين»، لذا علينا التركيز في مكان واحد.