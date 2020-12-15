موعد قمة ليفربول وتوتنهام.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، الذي يلعب له النجم محمد صلاح، نظيره توتنهام، على ملعب آنفيلد، في العاشرة مساء غدا الأربعاء، في الجولة الـ13 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة متأثرا بتعادله أمام فولهام 1-1، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ25 نقطة، متأخرا عن توتنهام المتصدر بفارق الأهداف.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول، فان دايك، وشامبرلين وتياجو وجو جوميز وأرنولد ألكانترا للإصابة.

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، ماتيب (فيليبس)، فابيانو، روبتسون

الوسط: فينالدوم، هندرسون، جونز، ساديو ماني، ومحمد صلاح.

الهجوم: روبرتو فيرمينو

تشكيل توتنهام المتوقع أمام ليفربول:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: جو رودون – ألدفريلد – داير.

خط الوسط: بين دافيز – سيسوكو – هوبيرج – جيوفاني لو سيلسو – مات دوهيرتي

خط الهجوم: سون هيونج مين – هاري كين.

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق: عصام الشوالي.